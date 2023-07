Zum Greifen nahe: Alvaro Soler suchte den Kontakt zu seinen Fans. Foto: Sonja Broschinski up-down up-down Alvaro Soler, Lena, Joris und Leony Pop am Strand in Eckernförde: Von rutschenden Socken und der Ehe als Mittagstisch Von Arne Peters | 08.07.2023, 23:45 Uhr

Tag zwei der „Strand Open Air“-Reihe in Eckernförde: Alvaro Soler, Lena, Joris und Leony stehen am Sonnabend bei „Pop am Strand“ auf der Bühne. 10.000 Menschen jeglichen Alters bevölkern den Südstrand.