Bei den vergangenen beiden Festivals mit The Boss Hoss sowie Max Giesinger und Silbermond waren jeweils etwa 7500 Besucher am Südstrand. Diesmal kommen allein zu „Pop am Strand“ 12.000 Gäste. FOTO: Marcus Dewanger up-down up-down Südstrand-Festivals Eckernförde „Pop am Strand“ und „Küstenschlager“ im August - eins der Festivals ist schon ausverkauft Von Arne Peters | 15.07.2022, 08:00 Uhr

Zwei Festivals am Südstrand stehen noch aus: „Küstenschlager“ am 12. August und „Pop am Strand“ am 13. August. Organisator Daniel Spinler mahnt zu Vorsicht bei Ticketkäufen über inoffizielle Kanäle.