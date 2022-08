Der Südstrand füllt sich, die Plätze vor der Bühne waren schnell belegt. FOTO: Gernot Kühl up-down up-down Pop am Strand Happening am Südstrand - 12.500 Besucher feiern ihre Stars Von Gernot Kühl | 13.08.2022, 17:15 Uhr

Gibt es etwas Schöneres, als an einem phantastischen Sommertag ein am Eckernförder Südstrand ein vollkommen entspanntes Festival zu erleben? Die 12.500 Besucher wissen die Antwort - nein! Sie haben am Sonnabend bei „Pop am Strand“ im Strandsand abgefeiert, zwischendurch ein Bad in der 20 Grad warmen Ostsee genommen und ihren Stars zugejubelt. Wincent Weiss war der Top-Star, aber auch Lotte, Lea und Christopher wurden bejubelt.