Polizei sucht Zeugen Frau fährt in Schlangenlinien auf der L26 in den Gegenverkehr 28.09.2022

Zu mehreren Verkehrsgefährdungen kam es am Dienstag, 27. September, zwischen 16 und 16.20 Uhr auf der Prinzenstraße in Eckernförde und der weiterführenden Waabser Chaussee (L26) in Fahrtrichtung Waabs. Polizei sucht Zeugen.