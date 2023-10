Polizei nimmt Mann fest Eckernförder bedroht Kassierer mit Messer im Supermarkt Von Dirk Steinmetz | 09.10.2023, 11:49 Uhr Freitagabend hat die Polizei einen Eckernförder festgenommen, der zuvor wohl mit einem Messer in einem Verbrauchermarkt vom Kassierer die Herausgabe von Geld forderte. Foto: Friso Gentsch / Ar hiv up-down up-down

Mit einem Messer hat ein Mann am Freitagabend einen Kassierer in einem Rewe-Markt in Eckernförde zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Der Tatverdächtige floh und wurde kurz darauf von der Polizei festgenommen.