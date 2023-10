Mit einer Trickdiebstahl-Masche wurde am Montag, 2. Oktober, eine 93-jährige Frau in der Gaehtjestraße bestohlen. Die Frau war gegen 17.45 Uhr auf dem Fußweg der Gaehtjestraße unterwegs und wartete an der Ampelanlage Noorstraße / Gaehtjestraße auf das Grünlicht, um die Straße zu überqueren. Während sie wartete, kam ein ihr unbekannter Mann und hob eine goldfarbene Kette vom Fußboden auf, informiert die Polizei.

Der Mann fragte die 93-Jährige, ob ihr die Kette gehören würde. Als sie dies verneinte, meinte der Mann, die Kette würde ihr aber gut stehen. Die Frau ging weiter an einer Baustelle vorbei. Unter der Überdachung der Baustelle sprach der Mann die Frau erneut an. Dabei legte er ihr plötzlich die zuvor angeblich gefundene Kette um den Hals und sagte, sie solle die Kette behalten. Als die Frau schließlich sagte, sie wolle die Kette nicht haben, ging der Mann in die Richtung weg, aus der beide zuvor gekommen waren.

Zu Hause merkte die bestohlene Frau den Diebstahl

Zu Hause bemerkte die Frau dann, dass ihre persönliche Goldkette, die sie schon zuvor um hatte, fehlte. Anstelle ihrer Goldkette befand sich jetzt die zuvor aufgehobene Kette an ihrem Hals.

Die Täterbeschreibung

Der Mann wird wie folgt beschrieben. Er war etwa 170 Zentimeter groß, er trug keinen Bart und keine Brille, er hatte eine kräftige Figur und sprach fließend und akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einer Hose und einer Jacke (Näheres ist nicht bekannt ).

Zeugen werden gebeten die Polizei zu informieren

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls. Wem ist zur Tatzeit etwas Verdächtiges im Bereich des Tatortes aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080 oder 04351-89212600 melden.