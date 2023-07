Die Polizei in Eckernförde bittet um Zeugenbeobachtungen zu einem Fall von Verkehrsunfallflucht im Saxtorfer Weg. Foto: IMAGO/Thomas Bartilla up-down up-down Polizei Eckernförde sucht Zeugen Unfallflucht im Saxtorfer Weg Von Dirk Steinmetz | 03.07.2023, 14:47 Uhr

Im Saxtorfer Weg kam es am Sonnabend zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei in Eckernförde hofft auf Zeugen, die den Vorfall am 1. Juli gegen 13 Uhr beobachteten.