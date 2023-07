Dank an die Organisatorinnen: (v. r.) PUS-Schulleiterin Imke Freudenthal, Initiatorin Hanne Brunkert und die Organisatorinnen Kyra Vüllings und Frederike Köhl. Foto: Michael Baum up-down up-down Schulzentrum Süd Eckernförde Wie aus der Idee von Hanne Brunkert ein wortgewaltiger Poetry Slam wurde Von Michael Baum | 31.07.2023, 15:10 Uhr

Es begann mit einer Idee, dann gab es einen Workshop und am Ende einen großartigen Poetry Slam im Schulzentrum Süd. Ein Wiedersehen gibt es am 11. November in der „Langen Nacht der Literatur“.