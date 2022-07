Üben schonmal fürs Wochenende: Die Piratinnen Calypso (links) und Seagull stellen Kritzetär, die Sekretärin des Kommodores, an den Pranger. FOTO: Arne Peters up-down up-down Seeräuber erobern die Stadt Piratenspektakel: Das ist los am Wochenende in Eckernförde Von Arne Peters | 28.07.2022, 17:31 Uhr

Die Piraten übernehmen am Freitag wieder für das gesamte Wochenende die Macht in Eckernförde. Besonders für Kinder haben die Seeräuber bei ihrem „Piratenspektakel“ so einiges in ihrer Schatzkiste.