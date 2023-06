Leute treffen, sich unterhalten und tanzen – die 80er- und 90er-Jahre-Party im Kurpark wurde gut angenommen. Foto: Martin Stährmann up-down up-down Eckernförde feiert 80er- und 90er-Party im Kurpark: Mit Nostalgie zurück in die Jugend Von Martin Stährmann | 25.06.2023, 12:29 Uhr

Die erste 80er- und 90er-Jahre-Party hat am Samstagabend (24. Juni) viele Menschen in den Kurpark gelockt. Veranstalterin war Yvonne Verhasselt, Betreiberin der Kultkneipe „Zum Eichhörnchen“ in der Gaehtjestraße.