Oliver Lück sah auch das Nordlicht in Finnland. Foto: Oliver Lück up-down up-down Liesegang Eckernförde Abenteurer Oliver Lück berichtet über seine verrückte Reise nach Finnland Von Arne Peters | 09.09.2022, 11:13 Uhr

Der Buchautor und Fotograf Oliver Lück ist am Mittwoch, 21. November, um 19.30 Uhr wieder zu Gast in der Buchhandlung Liesegang in der Kieler Straße 19. Dort berichtet er über seine Reise nach Finnland.