10. Eckernförder Oktoberfest Riesenstimmung am „Grünen Jäger“ und fast alle kamen in Lederhose oder Dirndl Von Ann-Kathrin Meding | 10.09.2023, 17:43 Uhr Bei den Stimmungsliedern gab‘s kein Halten mehr - Eckernförde war in Altenhof in Feierlaune. Foto: Ann-Kathrin Meding up-down up-down

Volles Haus und prächtige Stimmung beim 10. Eckernförder Oktoberfest am „Grünen Jäger“ in Altenhof. Am Sonnabend kam Ministerpäsident Daniel Günther zum Faßanstich, auch Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen hat mitgefeiert.