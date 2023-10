Erster Seegrastag in Eckernförde Ostsee Info-Center: Warum Seegras eine „grüne Wunderpflanze“ ist Von Gernot Kühl | 16.10.2023, 16:36 Uhr Mit Hörmuscheln können die Besucher sich beim ersten Seegrastag im Eckernförder Ostsee Info-Center kleine Geschichten rund um das Seegras anhören, das im Aquarium mitsamt weiterer Meeresbewohner zu beobachten ist. Meeresbiologin Lena Stöhlmacher (r., hier mit OIC-Leiterin Hanna Sliwka) ist Seegrasexpertin und hat den Seegrastag vorbereitet. Foto: Gernot Kühl up-down up-down

Das Ostsee Info-Center lädt am Donnerstag, 19. Oktober, zum ersten Seegrastag an die Hafenspitze ein. Für einen ermäßigten Eintrittspreis von 3 Euro können die Besucher tief abtauchen in die Welt der „grünen Wunderpflanze“, die nicht nur den Fischen, sondern auch dem Klima hilft.