Die norddeutsche sinfonietta gibt am Sonntag ein Konzert mit Werken von Astor Piazzolla und Johann Sebastian Bach. Foto: Esther Linnenbrink up-down up-down Gastspiel norddeutsche sinfonietta Piazolla und Bach: Ein Konzertereignis in St. Nicolai Eckernförde Von Gernot Kühl | 02.09.2022, 11:40 Uhr

Argentinischer Tango und Bach - wie passt das zusammen? Die „norddeutsche sinfonietta“ wird allen Musikfreunden zeigen, wie gut es passt: Am Sonntag, 4. September, um 18 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche in Eckernförde heißt es „fuga y misterio - Piazzolla & Bach ein argentinisch-barockes Crossover“.