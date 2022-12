Der Nikolaus hat sich mit seinem Engel auf dem Weihnachtsmarkt Gedichte und Lieder der Kinder angehört und auch Geschenke verteilt. Foto: Arne Peters up-down up-down Eckernförde Sternmarsch: Nikolaus und Engel führen Kinder zum Weihnachtsmarkt Von Arne Peters | 06.12.2022, 18:39 Uhr

Einst lief er mit dem Schiff den Eckernförder Hafen an, in diesem Jahr kam er quasi durch die Hintertür, sprich, durch das Luzifer im Rundsilo: Der Nikolaus begrüßte am Dienstag rund 150 Kinder, Eltern und Großeltern und führte sie zum Weihnachtsmarkt.