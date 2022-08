Susanne Dieudonné arbeitet als Konzertsängerin und als Chorleiterin verschiedener Chöre in Schleswig Holstein. FOTO: Künstlerfoto up-down up-down Neuer Chor in Eckernförde Lust am (Mit-)Singen? Ein Projektchor wird gegründet Von Petra Baruschke | 15.08.2022, 14:08 Uhr

Wer Spaß und Freude am gemeinsamen Singen hat, sollte künftig den Mittwoch im Kalender festhalten. Am Mittwoch, 24. August, startet der Projektchor um 19.30 Uhr mit einer ersten Probe in der Aula der Gudewerdtschule.