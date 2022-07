Autorin Jane Hell mit ihrem neuesten Roman. FOTO: privat up-down up-down Eckernförde Jane Hell präsentiert ihr neues Buch „Fischbrötchen und Schokoküsse“ Von Petra Baruschke | 01.07.2022, 08:20 Uhr

In einer Signierstunde mit Klönschnack stellt die Autorin aus Eckernförde am Mittwoch, 6. Juli, von 11 bis 12 Uhr in der Buchhandlung Liesegang ihren vierten Roman vor.