Torben Dieckert eröffnet am 1. April sein Möbelgeschäft „Vintage & Designklassiker". Foto: Vintage & Designklassiker

Neues Geschäft in Eckernförde Vintage & Designklassiker: Möbel als Ausdruck des Lebensgefühls Von Arne Peters | 31.03.2023, 18:28 Uhr

Torben Dieckert eröffnet am Sonnabend, 1. April, in der Noorstraße 7 sein Möbelgeschäft „Vintage & Designklassiker“. Der Mann mit dem Händchen für Schönes, Kurioses und Einzigartiges bietet hier internationale Klassiker des Möbeldesigns an.