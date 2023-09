CarlsArt 78 in Eckernförde Kaminski, Koswig und Serbay: Drei Künstler, drei „Positions and Directions“ Von Britta Bünger | 01.09.2023, 16:00 Uhr Stellen im CarlsArt 78 aus (von links): Jörg Kaminski, Dieter Koswig und Tamer Serbay. Foto: Britta Bünger up-down up-down

Die Galerie Carls Art 78 in Eckernförde ist bekannt dafür, herausragende Künstler an die Ostseeküste zu holen. Am Sonntag, 3. September, ist es wieder so weit.