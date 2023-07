Das Schulzentrum Süd in der Sauerstraße ist marode und muss saniert oder neu gebaut werden. Der veranschlagte Kostenrahmen bewegt sich zwischen 105 und 125 Millionen Euro. Foto: Archiv up-down up-down Erneuerung Schulzentrum Süd Zwischen „bitteren Einschnitten“ und pädagogischem Anspruch Von Gernot Kühl | 12.07.2023, 16:55 Uhr

Die Informationen mussten die Ausschussmitglieder erst einmal verarbeiten und in ihren Fraktionen besprechen - jetzt soll die Ratsversammlung am 13. Juli den Kostenrahmen für die Erneuerung des maroden Schulzentrums Süd in Eckernförde festlegen.