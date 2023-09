Wundervolle Momente in der Natur, eingefangen von Tierfotografen aus aller Welt und einmalig öffentlich kostenlos zu sehen am Dienstag, 5. September, von 17 bis 19 Uhr in der Stadthalle - hier präsentiert von Sophie Rumswinkel (Praktikantin), Markus Behrens (Geschäftsführer), Dagmar Weinberger (Moderatorin) und Isgard Berghahn (Absolventin Freiwilliges Ökologisches Jahr).

Foto: Gernot Kühl up-down up-down