Seltene Erkrankung des Fettgewebes Nadine Tillmann bittet um Unterstützung beim Kampf gegen das Lipödem Von Gernot Kühl | 28.08.2023, 13:59 Uhr Nadine Tillmann möchte wieder unbeschwert durchs Leben gehen und bittet um Unterstützung für eine Operation. Foto: Linda Krüger

Die Eckernförderin Nadine Tillmann leidet an der seltenen Krankheit Lipödem. Sie ist in Behandlung und kämpft auch selbst durch gezielte Übungen gegen zuviel Fettgewebe an Hüften, Oberschenkeln und Oberarmen. Jetzt hilft nur noch eine Fettabsaugung.