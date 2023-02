Für Menschen bedeutet Urlaub Entspannung, für die Natur oft Stress: Müll und Emissionen belasten die Umwelt zu Land und zu Wasser Foto: www.imago-images.de up-down up-down Projekt „Urlaub fürs Meer“ Eckernförde: Touristik und BUND informieren über nachhaltigen Tourismus Von Arne Peters | 09.02.2023, 08:00 Uhr

Nicht nur Vermieter sind zur Veranstaltung der Touristik in der Stadthalle eingeladen, sondern alle Bürger. In der Stadthalle gibt es Infos über nachhaltigen Tourismus, Veranstaltungen und neue Angebote am Strand.