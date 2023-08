Bombenexplosion in Neuwittenbek Warum Landwirt Richard Bonse es jetzt viel wichtiger findet, die Ostsee zu entschärfen Von Gernot Kühl | 23.08.2023, 16:30 Uhr Hier ist die Phosphorbombe am Montagnachmittag nach dem Kontakt mit dem Mulchgerät explodiert. Sein Mitarbeiter hatte gerade die Kante des Feldes gemulcht. Foto: Jessica Conrad up-down up-down

Am Montagnachmittag ist bei der Feldarbeit in Neuwittenbek eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert. Der Landeigentümer schildert noch einmal, was sich genau ereignet hat und wo er viel größere Gefahren für die Umwelt und die Menschen sieht.