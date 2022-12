Polizei Foto: Friso Gentsch up-down up-down Unbekannter spricht Schülerin an Mutmaßlicher Mitschnacker in Fleckeby: Polizei sucht Zeugen Von Arne Peters | 20.12.2022, 10:32 Uhr

Ein Unbekannter hat nach Polizeiangaben am Montag, 19. Dezember, gegen 6.45 Uhr in Fleckeby versucht, ein 13-jähriges Mädchen in sein Auto zu locken.