Das Publikum beim Musicalabend „Abba meets Udo Jürgens“ hielt es nicht auf den Stühlen. Veranstalter Gerrit Baumeister konnte Originaldarsteller der Erfolgsmusicals „Mamma Mia“ und „Ich war noch niemals in New York“ für die Eckernförder Stadthalle buchen. FOTO: Reinhard Frank up-down up-down Musicals in Eckernförde Mit „Abba meets Udo Jürgens“ wird die Stadthalle zum Musical-Tempel Von Reinhard Frank | 07.08.2022, 14:48 Uhr

Eine atemberaubende Zeitreise in die Musikwelt von Abba und Udo Jürgens ist dem Veranstalter Gerrit Baumeister mit dem Musical „Abba meets Udo Jürgens“ gelungen. Drei Aufführungen mit einigen Darstellern aus den Originalproduktionen von „Mamma Mia“ und „Ich war noch niemals in New York“ begeisterten die Zuschauer in der Eckernförder Stadthalle Freitagabend zur Premiere und bei zwei weiteren Aufführungen.