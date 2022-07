In Shows werden die früheren Kampftechniken demonstriert. FOTO: Archiv / Arne Peters up-down up-down Eckernförde Mittelalterfest: Drei Tage Kunsthandwerk und Showkämpfe am Strand Von Arne Peters | 11.07.2022, 14:13 Uhr

Zum zweiten Mal findet in Eckernförde ein Mittelalterfest statt. Das soll in Zukunft immer abgewandelt werden: So sollen in den verschiedenen Jahren immer wieder andere Abschnitte des Mittelalters repräsentiert werden.