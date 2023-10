Brodersby, Damp und Eckernförde hatten im Kreis Rendsburg-Eckernförde am stärksten unter der Sturmflut zu leiden. Im Brodersbyer Ortsteil Schönhagen mussten Freitagabend rund 100 Bewohner im Nahbereich des gebrochenen Landesdeichs evakuiert werden. In Damp zerstörten die Fluten 20 Segelyachten und in Eckernförde überflutete die Ostsee weite Teile der Altstadt. Ministerpräsident Daniel Günther, Innenministerin Sabin Sütterlin-Waack und Innen-Staatssekretärin Katja Günther besuchten am Sonnabend die drei besonders heimgesuchten Orte und sprachen allen hauptberuflich Verantwortlichen und insbesondere den ehrenamtlichen Einsatzkräften und Helfern ihren großen Dank für die bisher geleistete Arbeit aus.

Ministerpräsident Daniel Günther und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack informierten sich in der Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde über das Szenario in Eckernförde. Anschließend gingen sie zu Fuß an die Hafenspitze, um mit den Einsatzkräften zu sprechen und ihnen zu danken. Der stellvertretende Wehrführer Alexander Rüß nimmt sie in Empfang. Foto: Gernot Kühl

„Eine klare Botschaft an die Kommunen: Wir stellen uns der Verantwortung.“ Daniel Günther Ministerpräsident

Die Landesregierung sicherte allen betroffenen Kommunen Unterstützung für eine schnelle Beseitigung der Schäden zu. „Eine klare Botschaft an die Kommunen: Wir stellen uns der Verantwortung“, sagte Ministerpräsident Günther am Sonnabend in der Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde. Der Hochwasserschutz sei eine Gemeinschaftsaufgabe des Bundes und des Landes, „es werden sofort Mittel zur Verfügung stehen, versprach er. Günther zollte allen Helfern „Riesenrespekt“ angesichts der geleisteten Arbeit. „Es ist großartig zu wissen, dass wir in Schleswig-Holstein professionelle Strukturen im Katastrophenschutz haben und leistungsstarke ehrenamtliche Helfer.“ Sehr tragisch sei der Tod einer Frau in Ostholstein, die von einem Baum erschlagen wurde. Darüber hinaus seien glücklicherweise nur wenige Menschen nur leicht zu Schaden gekommen.

„Wir haben die Sturmsaison noch vor uns.“ Katja Günther Staatssekretärin

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und Innen-Staatssekretärin Katja Günther schlossen sich dem Lob für die Einsatzkräfte an. Jetzt erfolge eine schnelle Bestandsaufnahme und eine „sehr schnelle Beseitigung der Schäden, denn wir haben die Sturmsaison noch vor uns“, sagte die Staatssekretärin.

Trafen sich bei der Entladung der nicht mehr benötigen Sandsäcke am Hafen vor der Holzbrücke: (v. l.) Kreiswehrführer Mathias Schütte, Landrat Rolf-Oliver Schwemer, Bürgermeisterin Iris Ploog und Bürgervorsteher Peter Stark. Foto: Gernot Kühl

Mehr Wind und höhere Pegel

Landrat Rolf-Oliver Schwemer schilderte die zugespitzte Situation am Freitagabend, die die Koordinatoren des Katastrophenschutzes des Kreises dazu veranlasst haben, um kurz vor 21 Uhr in Brodersby, Damp und Eckernförde Katastrophenalarm auszulösen. Die Vorhersagen seien deutlich übertroffen worden: mehr Wind und höhere Pegel, in Eckernförde 2,15 Meter über Normalnull (NN) statt 1,80 Meter.

Nichts ging mehr Freitagnacht: Straßen wie hier die Reeperbahn, Gaehtjestraße oder Noorstraße wurden überflutet. Foto: Gernot Kühl

Während in Brodersby die Evakuierung von rund 100 Bewohnern angeordnet wurde, beließ man es in Eckernförde bei einer freiwilligen Evakuierung in der Altstadt. Eine Person hat dieses Angebot in Anspruch genommen, alle anderen Anwohner blieben in ihren inzwischen stromlos geschalteten Häusern. Auch die zwischenzeitlich erwogene Evakuierung des Hotels Seelust und des Awo-Servicehauses habe nicht umgesetzt werden müssen, erläuterte Schwemer. Nach dem Abklingen der Sturmflut wurde der Katastrophenalarm am Sonnabend um 12 Uhr wieder aufgehoben.

300 Helfer im Einsatz

Im Kreis sei man gut auf die Sturmflut vorbereitet und immer „vor der Lage“ gewesen. Schwemer lobte alle Einsatzkräfte im Kreis und in den Kommunen, die Zusammenarbeit habe hervorragend funktioniert, den Menschen konnte im Rahmen der Möglichkeiten geholfen werden. Insgesamt seien rund 300 Helfer im Einsatz gewesen, das Lagezentrum in Rendsburg habe mit 15 Mitarbeitern im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet und die 35 Mitarbeiter des Löschzugs Gefahrengut des Kreises hätten überall unterstützt. In Damp sei es gelungen, die Klinik zu sichern und zu schützen, aber auch dort sei ein Damm gebrochen, die Sturmflut habe zu „schweren Verwüstungen“ geführt.

Die Sturmflut hat die Strandpromenade vor der DLRG-Station komplett zerstört. Foto: Gernot Kühl

Eckernfördes Bürgermeisterin Iris Ploog wies auf die „massiven Schäden“ durch die Sturmflut in Eckernförde hin. Die Einsatzkräften hätten alles gegeben und einen herausragenden Job gemacht, sie dankte allen für den enormen Einsatz. Insbesondere freute sie der „sehr große Zusammenhalt“ in der Bevölkerung und das „hohe Engagement“ der Bürger. „Ungefragt haben viele Menschen ihre Hilfe angeboten.

Starkregen ließ das Wasser aus den Gullys schießen

Der stellvertretende Wehrführer und Einsatzleiter vor Ort, Alexander Rüß, wies auf die besondere Lage in Eckernförde mit der Ostseesturmflut und dem gleichzeitigen Starkregen hin. Dieser habe dazu geführt, dass das Wasser auch von unten über die Gullydeckel auf die Straßen drückte, sich auf den Straßen mit den Ostseefluten vereinte und viele Keller in der Altstadt volllaufen ließ. Derzeit seien noch 160 Einsatzkräfte unterwegs, die Zusammenarbeit mit allen Organisation habe hervorragend geklappt. Rüß dankte auch den Firmen, die die Arbeiten mit Gerät und Material unterstützt hätten. Jetzt gehe es darum, alle Schäden aufzunehmen, zu priorisieren und abzuarbeiten.

Genug „Manpower“ und 70.000 Sandsäcke

„Wir hatten genug Manpower“, bilanzierte Kreiswehrführer Mathias Schütte. Feuerwehrkameraden aus Dithmarschen, Nordfriesland und dem ganzen Land hätten geholfen, dazu das THW und alle anderen kommunalen und ehrenamtlichen Organisationen. „70.000 Sandsäcke sind gefüllt worden, 35.000 davon wurden verbaut.“ Das Hauptaugenmerk habe auf der Sicherung des Landesdeiches in Höxmark gelegen. „Eine Stunde mehr Zeit, und wir hätten es geschafft“, sagte Schütte.