Langer Zug: Der Martinsumzug führte die Teilnehmer unter anderem von der Borbyer Kirche durch den Bürgerpark zur St.-Nicolai-Kirche. Foto: Arne Peters Eckernförde Martinsumzug: Hunderte Teilnehmer ziehen mit Laternen durch die Stadt Von Arne Peters | 11.11.2022, 18:51 Uhr

Beim Martinsumzug sind am Freitagabend Hunderte Menschen von der Borbyer Kirche und der St.-Peter-und-Paul-Kirche mit Laternen in die Stadtmitte gezogen, wo sie sich in der Nicolaikirche trafen.