Der Marinestützpunkt Eckernförde wird für 400 Millionen Euro umfassend ausgebaut. Foto: sh:z Bundeswehr Eckernförde: Marine baut Stützpunkt weiter aus, WTD reißt Schießstand ab Von Arne Peters | 10.01.2023, 18:53 Uhr

Neujahrsempfang bei der Marine: Standortältester Olaf Oertel gab am Dienstag vor 120 Gästen einen Überblick über die in den kommenden Jahren anstehenden Baumaßnahmen in Eckernförde. Die Eckernförder werden sie merken.