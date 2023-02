Die Hauptwache des Marinestützpunkts wird nach Norden verlegt, die Durchgangsstraße Am Ort für den Verkehr gesperrt. Foto: Archiv up-down up-down Bauausschuss Eckernförde Marinestützpunkt bekommt neue Hauptwache, Jungmannufer wird Sackgasse Von Gernot Kühl | 06.02.2023, 15:22 Uhr

Jetzt kommt Bewegung in die Sache: Der Marinestützpunkt Am Ort erhält eine neue Hauptwache, über die der gesamte Verkehr abgewickelt wird. Die Straße Am Ort soll noch im ersten Halbjahr gesperrt werden, das Jungmannufer wird zur Sackgasse.