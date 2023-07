Beim Tag des offenen Stützpunkts sind wieder mehrere Schiffe zu besichtigen. Foto: Archiv / Arne Peters up-down up-down Veranstaltungstipp Tag des offenen Stützpunkts: Marine in Eckernförde lädt zu sich nach Hause ein Von Arne Peters | 24.07.2023, 15:24 Uhr

Die Marine in Eckernförde zeigt, was sie hat und was sie kann: Am Mittwoch, 26. Juli, öffnet der Stützpunkt von 10 Uhr bis 16 Uhr seine Tore für die Öffentlichkeit und lädt zum „Tag des offenen Stützpunktes“ ein.