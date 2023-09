Prügelei am Zob Mann greift Polizisten in Eckernförde an – Zeugen gesucht Von Arne Peters | 05.09.2023, 14:25 Uhr Zwei Polizisten wurden von einem 20 Jahre alten Mann so verletzt, dass sie anschließend dienstunfähig waren. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down

Ein junger Mann wollte am Montag am Zob einen Bus der Autokraft nicht verlassen. Als die Polizei eintraf, griff er die beiden Kollegen an.