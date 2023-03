Atomkraftgegner erinnerten an die Atomkatastrophe vor zwölf Jahren in Japan und forderten die Einhaltung des angekündigten Atomausstiegs: (v. r.): Matthias Weyland, Bettina Kruse, Tobias Hoehne, Robert Hinkes und spontane Unterstützer. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Mahnwache in Eckernförde Fukushima mahnt – Atomkraftgegner fordern Ausstieg zum 15. April Von Susanne Karkossa-Schwarz | 11.03.2023, 15:11 Uhr

In über 100 Orten in Deutschland findet am 11. März zum zwölften Jahrestag der Atom-Katastrophe in Fukushima (Japan) im Rahmen des Anti-Atomfrühlings eine Mahnwache statt. Auch in Eckernförde waren Atomkraftgegner am Vormittag in der Kieler Straße mit einem Stand vertreten.