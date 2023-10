Langsam wird die kritische Marke im Eckernförder Hafen erreicht: Der starke, im Verlauf der nächsten Stunden zunehmende Ostwind treibt immer mehr Wasser in den Hafen, die Gefahr einer Überflutung des Hafengebietes nimmt stündlich zu. Wir halten Sie im Liveticker auf dem Laufenden, hier eine Zusammenfassung der vergangenen Stunden.

Die Stadt hat mit allen zuständigen Einsatzkräften in Eckernförde eine Art Krisenstab gebildet, sagte Bürgermeisterin Iris Ploog. Man habe „Wind und Wasser im Blick“ und werde umgehend reagieren, wenn es zu Überflutungen kommt. Mitarbeiter der Stadt und der Stadtwerke sowie ehrenamtliche Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW haben in den vergangenen Stunden großen Mengen an Sandsäcken gefüllt.

