Bürgervorsteherin Karin Himstedt (CDU, re.) sagte am Montagabend in der letzten Ratsversammlung unter ihrer Leitung schon mal „tschüß“. Bürgermeisterin Iris Ploog wird sie in der konstituierenden Sitzung der neuen Ratsversammlung am 22. Juni zusammen mit den weiteren ausscheidenden Ratsmitgliedern offiziell verabschieden.

Foto: Gernot Kühl