In den frühen Morgenstunden des 16. September ist ein 17-Jähriger im Bereich des Aldi-Marktes in der Ostlandstraße tot aufgefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, ist die Sektion der Leiche abgeschlossen. Die genaue Todesursache konnte nicht festgestellt werden. Zur weiteren Abklärung sind deshalb unter anderem chemisch-toxikologische Untersuchungen in Auftrag gegeben worden. Mit einem Ergebnis ist erst in mehreren Wochen zu rechnen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hielt sich der Jugendliche vor seinem Tod mit mehreren jungen Männern in einer Wohnung in Eckernförde auf, in der auch eine größere Menge an Betäubungsmitteln gelagert worden sein soll. Gegen zwei Tatverdächtige ist daher durch die Staatsanwaltschaft Kiel wegen des Vorwurfs des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ein Haftbefehl beantragt worden. Das Amtsgericht Kiel hat die Haftbefehle erlassen, den Haftbefehl gegen einen der Tatverdächtigen allerdings außer Vollzug gesetzt.

Bewusstlosen Jugendlichen auf die Straße gebracht

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft besteht derzeit kein dringender Tatverdacht gegen die Männer im Zusammenhang mit dem Todesfall. Nach den bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass in der Wohnung Betäubungsmittel konsumiert wurden. Der bereits bewusstlose Jugendliche soll aus der Wohnung auf die Straße gebracht und parallel dazu ein Rettungswagen alarmiert worden sein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Eckernförde und der Staatsanwaltschaft Kiel dauern an, weitere Erklärungen geben sie derzeit nicht ab.