Sowohl die Polizeipressestelle in Neumünster als auch die Staatsanwaltschaft in Kiel bestätigen, dass in Eckernförde die Leiche eines 17-Jährigen aufgefunden wurde. Er soll am Sonnabend, 16. September, in den frühen Morgenstunden im Bereich des Aldi-Marktes in der Ostlandstraße gelegen haben. Nähere Umstände über die Todesursache und das Auffinden sind noch nicht bekannt, die Kriminalpolizei ermittelt.

Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft in Kiel, Oberstaatsanwalt Michael Bimler, ist ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden. Hinweise auf einen gewaltsamen Tod gebe es nach ersten Ermittlungen nicht. Stattdessen gebe es Anhaltspunkte dafür, dass ein Betäubungsmittel-Hintergrund bestehen könnte. Alles Weitere müssten nun die rechtsmedizinische Untersuchung und Zeugenvernehmungen ergeben.