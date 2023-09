Eckernförde Solidarität mit Krebskranken: Anmeldungen für den „Lauf ins Leben“ sind noch möglich Von Klaus-Dieter Tüxen | 02.09.2023, 12:33 Uhr Die Geschäftsführerin der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft Vanessa Boy (links) sowie die Projektleiterin Sünje Fock (5. v.l.) präsentieren den „harten Kern“ des 30-köpfigen Organisationsteams für den 19. Eckernförder „Lauf ins Leben“. Foto: Klaus-Dieter Tüxen up-down up-down

Der 19. Lauf ins Leben findet am Sonnabend und Sonntag, 9. und 10. September, auf dem Sportplatz des Schulzentrums in der Sauerstraße statt. Der Erlös des Spendenlaufs geht an die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft.