Nebel, Sicht unter 600 Meter, kein Wind - mit einer Stunde Verspätung machten sich die 29 Teilnehmer auf die 22 Kilometer lange Strecke von Eckernförde nach Damp. Da hofften alle noch, das Ziel zu erreichen. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Langschlag Eckernförde – Damp 50 Jahre Langschlag – ausgerechnet bei der Jubiläumstour streikt der Wind Von Susanne Karkossa-Schwarz | 22.10.2022, 18:58 Uhr

Zum 50. Mal veranstaltete der Eckernförder Surfclub am Sonnabend, 22. Oktober, seinen „Langschlag“ von Eckernförde nach Damp. Was sieben Surfer 1973 erstmals taten, zog im Laufe der Jahrzehnte viele an. Und so war der „Langschlag“ auch ein Treffen von Veteranen, junggebliebenen Hobbysurfern und Profis. Doch das Ziel Damp wurde nicht erreicht.