Lindy Hop und Swing steht am Sonnabend von 17 bis 18.30 Uhr auf dem Programm in der Willers-Jessen-Schule. Lange Nacht Theater und Tanz in Eckernförde Von Lindy Hop über Jürgen von Manger bis Flamenco Von Gernot Kühl | 04.11.2022, 16:29 Uhr

Am Sonnabend, 5. November, steigt die erste von insgesamt vier „Langen Nächten“ in Eckernförde. „Theater und Tanz“ steht an diesem Sonnabend zwischen 15 und 22 Uhr im Mittelpunkt des Interesses.