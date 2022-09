Eckernfördes Bürgervorsteherin Karin Himstedt (vorne Mitte) begrüßte die Teilnehmer des Landschaftspflegetages in der Stadthalle. Auf dem Foto die Gewinner der Preise mit Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (rechts neben Karin Himstedt und der Vorsitzenden des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege, Maria Noichl (links). Foto: Leonhard Stobernack up-down up-down Preisverleihung in Eckernförde Landschaftspflegepreis für Lokale Aktion Kuno und Schrobach-Stiftung Von Arne Peters | 22.09.2022, 14:15 Uhr

Drei Tage lang hat in Eckernförde der „Deutsche Landschaftspflegetag“ stattgefunden. In Fachforen haben sich Teilnehmer informiert, wie Natur- und Klimaschutz in der landwirtschaftlichen Kulturlandschaft umgesetzt wird. Am Ende wurden Preise für herausragende Projekte und Personen verliehen.