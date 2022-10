Teilen sich die Vorstandsarbeit seit diesem Jahr gerecht auf (von links): Ruth Schröder, Frauke Thode, Barbara Schmidt und Hilde Schlotfeldt. Foto: Privat up-down up-down Eckernförde Landfrauen Eckernförde feiern 75-jähriges Bestehen Von Arne Peters | 03.10.2022, 16:10 Uhr

Der Name ist seit 75 Jahren derselbe, doch das Vereinsleben hat sich gewandelt: Der Landfrauenverein Eckernförde feiert am Dienstag, 4. Oktober, in der Stadthalle sein 75-jähriges Bestehen.