An der Hausecke vor dem Eingang der Kupferdruckwerkstatt und Galerie Nemo von Norbert Weber ertönen helle Klänge aus in der Wand eingelassenen Trichtern. Foto: Arne Peters up-down up-down Kurioses aus Eckernförde Was selbst viele Eckernförder nicht über ihre Heimatstadt wissen Von Arne Peters | 23.01.2023, 07:32 Uhr

Warum klingt das Glockenspiel am Rathaus zu so ungewöhnlichen Zeiten? Welche Regeln gibt es für das Bauen von Sandburgen? Und was sind das für Flüstergeräusche an der Galerie Nemo? Hätten Sie die Antworten gewusst?