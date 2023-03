„Im Weltraum“: Die Schülerinnen Leonie Prüßner und Katharina Stabel mit Kunstlehrerin Shuah Brotherton (von links). Foto: Michael Baum up-down up-down Eckernförde „Kunstspektakel“: Peter-Ustinov-Schüler verwandeln ihre Schule in eine große Galerie Von Michael Baum | 24.03.2023, 17:17 Uhr

Als Äquivalent zum musikalischen „Gesamt-Tam-Tam“ gab es an der Peter-Ustinov-Schule am Donnerstagabend das erste „Kunstspektakel“: In der ganzen Schule war junge Kunst ausgestellt.