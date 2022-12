Erst einmal etwas Feuerwerk für die Kinder, dann noch etwas ais der Klasse 2 für Erwachsene - Jan Sämisch (2. v. l.) aus Bünsdorf war zum Verkaufsstart mit seinen Kindern Klaas und Erik (r.) und seinem Bruder Ole (l.) aus Potsdam bei Famila unterwegs. Am Sonnabend wird in größeren Kreis am Wittensee gefeiert.

Foto: Gernot Kühl up-down up-down