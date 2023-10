Konzert in Eckernförde Küstenrocker „Nordward Ho“ spielen im Spieker Von Arne Peters | 19.10.2023, 15:01 Uhr Die Band „Nordward Ho“ erzählt in ihren Liedern mit Charme und Wortwitz von den Küstenregionen dieser Welt. Foto: Torsten Köhler up-down up-down

Die Küstenrockband „Nordward Ho“ spielt am Sonnabend, 21. Oktober, zum zweiten Mal in diesem Jahr im Spieker am Innenhafen.