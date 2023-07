Das Bild zeigt Fethi Sahraoui beim Vortrag im Amphitheater von Arles. Foto: privat up-down up-down Eckernförde Von Fotofestival in Arles zurück: Künstlerhaus-Stipendiat Fethi Sahraoui zeigt Bilder Von Arne Peters | 13.07.2023, 13:53 Uhr

Der marokkanische Stipendiat des Künstlerhauses, Fethi Sahraoui, präsentiert am Sonnabend, 15. Juli, ab 12.30 Uhr seine Fotoserie „B as Bouchentouf“. Vor einer Woche zeigte er seine Fotos noch beim Fotofestival in Arles.