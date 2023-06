Blutstropfen auf den Schuhen. Was ist passiert? Was wird passieren? Die Geschichte entfaltet sich durch eine Reihe von Fotografien. Foto: Olesia Saienko up-down up-down Eckernförde Künstlerhaus: Ukrainische Fotografin Olesia Saienko stellt aus Von Arne Peters | 09.06.2023, 07:47 Uhr

Die ukrainische Fotografin und ehemalige Stipendiatin des Schleswig-Holsteinischen Künstlerhauses, Olesia Saienko, eröffnet genau dort am Sonnabend, 10. Juni, ihre Ausstellung „Want to know a Secret“.