Diese von Natalia Zvonarova genähte Sturmhaube soll den ukrainischen Soldaten an der Front vor der Kälte schützen. Foto: Klaus-Dieter Tüxen

Ein Jahr Ukraine-Krieg Nähen als „Therapie": Ukrainische Frauen machen Sturmhauben und Tarnnetze für die Front Von Klaus-Dieter Tüxen / Arne Peters | 23.02.2023, 14:33 Uhr

Im Künstlerhaus in Eckernförde gibt es ein Näh-Café: Hier schneidern sich ukrainische Frauen nicht nur Kleidung und Gardinen, sondern fertigen auch Sturmhauben für die Soldaten an der Front an – und bald auch Tarnnetze und Tarnanzüge.